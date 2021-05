Il weekend di Aragon in Superbike sempre più targato Jonathan Rea. Il 6 volte campione del mondo della Kawasaki, dopo il successo di ieri in Gara 1 (centesimo trionfo in carriera) ha conquistato questa mattina anche la Superpole Race davanti al compagno di squadra Lowes e alla Yamaha di Gerloff. Ottava la Ducati di Redding. Alle 14 gara 2, in diretta su Sky Sport MotoGP