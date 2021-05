Scott Redding su Ducati si impone in Portogallo su Razgatlioglu e Rea, con i piloti del podio racchiusi in nove decimi. Gerloff quarto davanti a Rinaldi, Locatelli chiude decimo e precede Bassani

Scott Redding ottiene il secondo successo consecutivo facendo sua Gara-1 all’Estoril e pareggiando il conto delle vittorie con Jonathan Rea. Scattato secondo, l’inglese ha immediatamente preso la testa e l’ha mantenuta fino alla bandiera a scacchi, rintuzzando gli attacchi di Toprak Razgatlioglu che gli è sempre stato a ruota. Quando il turco ha subito il calo della gomma nelle ultimissime fasi di gara, Redding ha potuto guadagnare una manciata di decimi per mettere al sicuro la sua settima vittoria in Superbike.

Razgatlioglu ha conservato la posizione su Rea, un po’ più efficace negli ultimi giri, ma non al punto da superare il rivale. Il distacco tra Redding e Rea è impressionante in positivo: solo nove decimi hanno separato i piloti ai due estremi del podio, a testimonianza di una gara corsa su un livello altissimo. Da non sottovalutare la scelta della gomma del ducatista, che è riuscito a portare fino in fondo la tanto chiacchierata SCX al posteriore. Garrett Gerloff chiude quarto con il rammarico di aver perso il treno dei primissimi alla partenza, quando è rimasto invischiato nel gruppo degli inseguitori capitanato da Lucas Mahias e ha accumulato distacco.

Insieme a lui Alex Lowes, che è scivolato a metà gara. Gerloff ha risalito la china con un passo da podio e si è portato su Michael Ruben Rinaldi, passandolo e relegandolo in una comunque buonissima quinta posizione. Per il romagnolo di casa Aruba Ducati un weekend in crescita, nella speranza di fare un ulteriore step in vista di domani.

Sesta posizione finale per Chaz Davies, scattato quindicesimo dopo una penalità in qualifica e bravo a recuperare su Michael Van Der Mark, settimo e primo tra le BMW. Grande rimonta anche per Alvaro Bautista che passa dalla diciottesima casella sulla griglia all’ottavo posto.

Un buon Esteve Rabat conclude nono davanti ad Andrea Locatelli e Axel Bassani: a fine gara tutte le cinque Panigale V4R in pista hanno chiuso entro le prime undici posizioni. In zona punti anche Leon Haslam, Lucas Mahias, Tom Sykes (vittima di un errore nei primi giri) e Kohta Nozane. Samuele Cavalieri si è ritirato per una scivolata alla curva 7.