Dopo Aragon ed Estoril il Mondiale di Superbike arriva in Italia. Rea e la Kawasaki cercano la fuga, Redding (Ducati) e Razgatlioglu (Yamaha) pronti a tutto per fermarli. In pista anche Supersport e Supersport 300. Da venerdì tutto il round del Made in Italy Emilia-Romagna live su Sky Sport MotoGP (canale 208). Superbike: gara 1 sabato 12 giugno alle 14, domenica 13 giugno la Superpole race alle 11 e gara 2 alle 14

Ducati e Yamaha per non perdere il contatto da Kawasaki

Il fenomeno turco della Yamaha e il capitano della Ducati hanno una missione da compiere al Marco Simoncelli di Misano: fermare il campionissimo nordirlandese. Impresa difficile, difficilissima, Razgatlioglu e Redding dovranno essere a dir poco perfetti. Assolutamente vietato sbagliare, vietatissimo "sdraiarsi" perché uno zero in classifica (per il ducatista sarebbe il secondo dopo gara 2 all’Estoril) vorrebbe dire far scappare Rea e riprenderlo sarebbe difficilissimo. Il 6 volte campione del mondo SBK oltre ad essere un "serial winner" (103 successi in carriera, con Fogarty a 59 e Bayliss a 52 pronto ad essere doppiato nel round italiano) è anche terribilmente "consistent". Sbaglia pochissimo, quando le cose magari non girano bene finisce comunque a podio. D’altronde non scopriamo nulla di nuovo. Parliamo di JR#1. Fenomeno assoluto.