Vinales, rumor shock: potrebbe lasciare Yamaha

Un rumor insistente proveniente dalla Spagna scuote stasera la MotoGP. Se fosse vero potrebbe essere una bomba di mercato. Secondo le testate AS e Dazn Spagna, Maverick Vinales potrebbe separarsi consensualmente dalla Yamaha a fine 2021, quindi con una stagione di anticipo. La Yamaha sceglie di non commentare, dovendosi concentrare sulla gara olandese, dove peraltro Vinales parte in pole position. I rumors sostengono anche che il team di destinazione del pilota spagnolo potrebbe essere l’Aprilia. Non risulta che sia stata presa alcuna decisione e i prossimi giorni saranno cruciali per fare chiarezza.