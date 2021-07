Quinto round del mondiale Superbike 2021 ad Assen. Ducati si presenta nelle “Cathedral of Speed” in cerca di conferme dopo il difficile week-end di Donington. Sabato Gara 1 e Domenica Gara 2 Superbike alle 14, Superpole Race Domenica alle 11. In pista anche SuperSport e SuperSport300. Tutto live su Sky Sport MotoGP LO SPECIALE SUPERBIKE Condividi:

Il week-end di Donington è stato certamente molto complicato per le Rosse di Borgo Panigale. Michael Rinaldi, che aveva dominato a Misano, è apparso in difficolta. Fuori dai punti nella Super Pole Race dopo la P12 di Gara 1 sabato, il miglior risultato per il ragazzo di Rimini è stato l’ottavo posto in Gara2. Non molto meglio è andata a Scott Redding che avrebbe dovuto rilanciarsi per la corsa al titolo proprio nel round di casa. Il caposquadra inglese, tra scelta di gomme errate e caduta, può salvare il quarto posto di Gara 2 dove finalmente è riuscito a vedere la bandiera a scacchi finendo non lontano dal podio. Un’iniezione di fiducia per l’ex-MotoGP che con solo 4 round corsi (su 13) non ha alcuna intenzione di arrendersi (parole sue). Lo spirito quindi c’è! La voglia di combattere non lo ha abbandonato.

Sempre in casa Ducati, tra i team Indipendenti da segnalare la prestazione di Chaz Davies (Go Eleven) che torna stabilmente in lotta per la top 10 con una P7 in Gara 2 come miglior risultato, mentre Axel Bassani (Motocorsa), dopo la grandissima prova di Misano, fa un po' più fatica e porta a casa in sequenza una P10 (comunque miglior Ducati in Race 1), P11 (SP Race) e P13. Nulla da segnalare, purtroppo, per Tito Rabat ancora lontanissimo con la Panigale V4R del Barni Racing.