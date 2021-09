Quello di Pecco Bagnaia ad Aragon è stato un successo significativo non solo perché è la sua prima vittoria in top-class, ma anche perché ci ha dato la 250^ vittoria nella classe regina. Siamo la prima nazione a raggiungere questo traguardo: la Spagna ci insegue a distanza, a quota 177. Tornando al primo successo di Pecco, per lui un’impresa oltremodo ardua, perché tutto era contro di lui. Ha vinto in un tracciato in cui non era mai andato a punti in MotoGP e in cui la Ducati non vinceva da 11 anni, inseguito da uno (Marc Marquez) che qui aveva vinto 5 volte, il record del circuito, e con un digiuno di vittorie italiane che aveva toccato 13 gare, il più lungo da Sachsenring 2013-Silverstone 2014 (23).

Insomma, proprio tutto congiurava contro Pecco, che è invece riuscito nell’impresa. Il suo numero fortunato, forse, è stato il 24: a 24 anni diventa il 24° vincitore italiano in top-class. Per la Ducati il bilancio di Aragon è piacevolmente divisibile per cinque: 50^ pole in top-class, 55^ vittoria, 175° piazzamento a podio…e Pecco è il 10° pilota che vince per il marchio di Borgo Panigale.

Quartararo e la bestia nera

Niente da fare: chiedete a Quartararo quale circuito cancellare dal calendario, e probabilmente vi risponderà "Aragon”. Non solo non vi è mai salito sul podio, ma in sei occasioni su sette gare corse qui in tutte le classi, in sei occasioni è finito in una posizione più bassa rispetto a quella di partenza. Il caso più eclatante è quello dell’anno scorso: dalla pole al 18° posto finale, lamentando problemi di pressione della gomma anteriore. Quest’anno è andata leggermente meglio, ma comunque dalla 3^ posizione della prima fila è scivolato all’ottava finale, sempre con problemi di gomme.

E sono sette!

Ricambio generazionale accelerato in MotoGP: Bagnaia è il settimo nuovo vincitore negli ultimi due anni dopo Quartararo, Binder, Oliveira, Morbidelli, Mir e Martin. Un numero così elevato nell’arco di due anni non si registrava dal 1975-1976 (Hideo Kanaya, Mick Grant, Barry Sheene nel 1975; Tom Herron, John Williams, Pat Hennen, John Newbold nel 1976). Una prima assoluta invece per la Ducati: per la prima volta in una stagione vincono con tre piloti diversi (Miller, Martin, Bagnaia).