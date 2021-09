Tra i tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di Dean Berta Vinales, è arrivato anche quello di Maverick Vinales, cugino del pilota 15enne tragicamente scomparso sabato 25 settembre a causa di un incidente in gara nel mondiale Supersport300: "Non ci sono parole, è un duro colpo per la nostra famiglia". Dean correva nel Vinales Racing Team, gestito proprio dal padre di Maverick

La tragica scomparsa del giovane pilota spagnolo Dean Berta Vinales, morto all'età di 15 anni a causa di un incidente durante la gara del Mondiale Supersport 300, ha scosso il mondo del motociclismo e non solo. Tanti i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia. E proprio a proposito della famiglia, sono arrivate le parole di Maverick Vinales (suo padre, Angel, è a capo del Vinales Racing Team, squadra nella quale correva Dean), che con un toccante ricordo sul proprio profilo Instagram ha voluto ricordare il cugino: "Non ci sono parole per questo momento, è stato un duro colpo per la nostra famiglia, ricorderò sempre le sfide che abbiamo avuto in ogni momento con qualsiasi cosa. Sei il nostro 'mostriciattolo' e sarai sempre con noi. Ti mando un bacio enorme ovunque tu sia".