Toprak Razgatlioglu è stato il più veloce nella Superpole della Superbike andata in scena sabato mattina. Il pilota turco ha girato in 1:40.219 (nuovo record della pista), poi Rea e Haslam. Alle 15 la diretta Sky di Gara-1

La Superbike fa tappa in Portogallo, con il round di Portimao che nella mattinata di sabato ha visto Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ottenere il miglior tempo nella Superpole. Il 24enne pilota turco ha girato in 1:40.219, crono che vale il nuovo record della pista. Secondo Rea, terzo Haslam. Redding, Van der Matk, Bautista, Locatelli, Gerloff, Baz e Rinaldi completano la top 10. Alle 15 scatta Gara-1: tutto in diretta sul canale 208 di Sky.