La risposta di Masiá

vedi anche

L'incidente in Moto3 analizzato con lo Sky Tech

Ma Jaume Masiá, ricordando quanto fece Alcoba a Barcellona, quando il pilota del team Gresini chiuse il gas al penultimo giro per non concedere la scia e ritrovarsi indietro nel gruppo in una posizione svantaggiata per la lotta per la vittoria all'ultimo giro, ha risposto riprendendo la prima frase del post di Alcoba e pubblicando una story. "Penso che anche qui qualcuno, chiamatelo Dio o destino, abbia voluto che non succedesse nulla", ha scritto Masiá, condividendo il video della manovra di Alcoba a Barcellona, che aveva provocato l'ira della race direction, ma per fortuna non aveva avuto conseguenze per i piloti. Probabilmente, visto che a spulciare sugli errori e sulle manovre irresponsabili del passato anche recente dei piloti Moto3 si potrebbe scrivere un'enciclopedia, è il caso di rifarsi a una frase in particolare del post di Alcoba: "Mi piacerebbe che questa squalifica serva a qualcosa, per tutti (me incluso)". Ecco, polemizzare su cose già successe, pericolose ma finite bene per fortuna, e sulle quali non si può rimediare, in questo momento non è utile. È invece giusto tornare a correre con una nuova consapevolezza e con un comportamento corretto, che non amplifichi i rischi di uno sport che vive di adrenalina.