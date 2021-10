Moto2, Casadei debutta con Italtrans a Misano

Quindi Italtrans, che ha confermato l'accordo con il giapponese per Portimão e Valencia ha dovuto trovare un sostituto del sostituto per Misano. La scelta è ricaduta su Mattia Casadei, pilota che in questa stagione ha corso in MotoE con Sic58 ottenendo tre podi, di cui due a Misano nelle gare finali. Casadei sta provando a trovare sbocchi interessanti per la sua carriera, e viene dal weekend di gara del Civ a Vallelunga dove ha ottenuto un sesto e un quinto posto sulla Yamaha R1 in Superbike. Ora avrà la sua chance in Moto2, su un circuito familiare dove è sempre andato forte e dove spera di brillare con il team campione del mondo in carica, quello per cui ha guidato e vinto il suo grande amico Enea Bastianini.