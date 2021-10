Cluzel domina Gara 1 di Superport e si impone su Gonzalez e Oncu. Odendaal beffa Aegerter per la quarta posizione, ritirato De Rosa. Il Round in Argentina è live su Sky Sport MotoGP (canale 208), in Superbike primo match point mondiale per Razgatlioglu

Jules Cluzel torna a splendere nel round di San Juan de Villicum, imponendosi in Gara 1 con margine sulla concorrenza. Scattato dalla pole position, il francese ha risposto all'attacco di Can Oncu alla prima curva e si è immediatamente involato in fuga cogliendo la seconda vittoria in stagione. Nulla da fare per Manuel Gonzalez, che ha avuto il suo bel da fare con Oncu ed è riuscito a passarlo solo dopo metà gara chiudendo secondo. Per il pilota del team Puccetti, invece, si tratta del secondo podio nella middle class.