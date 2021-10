Il pilota olandese regala spettacolo nel primo turno di prove libere di Moto2 del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna: perde il posteriore alla curva 15 ma, non si sa come, riesce a evitare la caduta e praticamente appeso ai manubri "accompagna" la sua Kalex oltre la pista. Domenica l'esame in gara: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

