C’è Andrea Migno in testa alla prima giornata di prove a Misano. Ma sul circuito romagnolo bagnato dalla pioggia tutti gli occhi sono puntati sul duello tra Acosta e Foggia che in classifica ha accorciato il distacco dallo spagnolo a 30 punti. Non pochi, certo, ma con tre gare ancora da correre, nemmeno sufficienti a tranquillizzare Acosta che nelle ultime cinque gare s’è già visto recuperare 67 punti. La pioggia ha però scombussolato i valori visti nelle ultime uscite. Dennis Foggia, che sull’asciutto aveva vinto a Misano due gare prima, è rimasto confinato oltre la top 15, in ventitreesima posizione, staccato di quasi un secondo. Acosta che ha cominciato marcando da vicino il romano ha poi mostrato una maggiore confidenza sul bagnato, tanto da staccare il secondo tempo di giornata alle spalle di Migno, staccato di una manciata di millesimi. Pedro è partito col piede giusto insomma, calmo e concentrato. E’ presto per spingersi oltre questa semplice constatazione, ma quanto meno la pioggia non lo ha frenato. Domani le previsioni non autorizzano l’ottimismo e quindi Foggia dovrà fare uno sforzo in più se possibile, per entrare in zona qualifiche.