Da Zero a 46: l'album che celebra Valentino Rossi

Un progetto editoriale realizzato da Creatiwa assieme a MoreGlobe, che sfrutta la realtà aumentata per dare vita a un nuovo concetto di album di figurine

Un album di figurine, ma in realtà molto di più: è questo il progetto presentato da Creatiwa Studio per celebrare la lunga carriera di Valentino Rossi, uno dei più grandi campioni della storia del motociclismo. 25 anni di successi sulle due ruote raccolti in un prodotto che si ispira alla tradizione degli album di figurine ma andando anche in più in là, innovando grazie alle nuove tecnologie digitali. Si chiama Da Zero a 46, e sarà disponibile per tutti a partire dal 1° dicembre.

Un progetto innovativo per un campione innovativo È chiaro fin dal primo sguardo che Da Zero a 46 è qualcosa di diverso dal solito album di figurine collezionabili: lo si nota dalla grammatura della carta, dalla copertina e dal progetto grafico ricercato. Il modello è più quello di un libro, un contenuto di pregio al punto che sarà venduto assieme a un box pensato apposta per conservare con cura tutta l’opera. A questo si aggiunge la scelta di ricorrere a un approccio nuovo e moderno, che coinvolge anche la tecnologia della realtà aumentata, realizzato in collaborazione da Creatiwa Studio e la piattaforma interattiva MoreGlobe. Scaricando l’apposita app ideata da quest’ultima, infatti, sarà possibile accedere a contenuti extra grazie al proprio cellulare, semplicemente inquadrando dettagli dell’album.

Attraverso un algoritmo inventato e brevettato da Creatiwa, sarà possibile accedere a interviste, video esclusivi e ricostruzioni 3D relative all’argomento della specifica card, come ad esempio le varie moto che hanno accompagnato la carriera di Valentino Rossi, analizzabili in ogni dettaglio. “Il capitolo che appassionerà di più sarà senz’altro quello dei sorpassi – spiegano gli ideatori del progetto - sono tutti mappati in realtà aumentata, dalla 125 con il sorpasso a Brno su Aspar, poi Rossi su Stoner sul cava tappi a Laguna Seca o Rossi su Biagi”. Il progetto editoriale dietro Da Zero a 46 è stato curato nei minimi dettagli, senza tralasciare alcun aspetto della carriera di Rossi, dal rapporto col padre Graziano fino alla passione per il rally. Diversi e variegati i capitoli: caschi, sorpassi, coreografie ed esultanze, i titoli, le moto e ovviamente anche il Ranch di Tavullia, che potrà essere “esplorato” in realtà aumentata.