Appuntamento speciale all'Arena MotoLive di Eicma: tifosi e appassionati delle due ruote hanno potuto abbracciare Valentino in 'One more lap', l'evento che ha organizzato Yamaha per celebrare Rossi a 11 giorni di distanza dalla sua ultima gara della carriera in MotoGP

ROSSI: "IL PENSIERO DI NON CORRERE METTE TRISTEZZA E NOSTALGIA"