Gigi Dall'Igna a Sky Sport parla della crescita di Bagnaia e dell'obiettivo Mondiale: "Pecco è un grande campione, può sicuramente ambire al titolo nel 2022. Sarà tra i piloti che potranno vincere. Le aspettative sono alte, dobbiamo migliorare ancora e daremo l'anima per riportare in Ducati il Mondiale piloti che manca da troppo tempo"

"Siamo soddisfatti, abbiamo fatto tante belle cose. La fine della stagione a Valencia , con i tre piloti in parata alla bandiera a scacchi è stata una grande emozione, una delle più belle giornate della carriera. I nostri piloti hanno fatto un grande lavoro, in crescendo: le quattro vittorie nelle ultime sei sono state meravigliose , contando che a Misano Bagnaia è caduto dopo aver fatto una bellissima gara. E' stata una stagione bella, in cui abbiamo fatto divertire i tifosi".

" Pecco ormai è un grandissimo campione , lo dicono i risultati ottenuti in stagione. La cosa che più mi stupisce è che continua a migliorare, anche quando sembra sia impossibile si impegna e sale ancora uno step. Ha vinto quattro gare delle ultime sei, ha fatto una cosa strepitosa . Direi che è sicuramente un potenziale vincitore del Mondiale 2022 , può puntare in alto: vincerà solo uno, ma sarà tra quelli che potranno vincere".

"Aspettative alte, proveremo a vincere il Mondiale piloti"

"Noi ci siamo preparati bene per fare l'ultimo passo, le aspettative solo alte. Dobbiamo pensare di essere gli ultimi per non fare errori in questa fase e provare a migliorare ulteriormente la moto. I piloti faranno lo stesso. Vincere il Mondiale è difficile, ma tutti ci metteremo l'anima per riportare il Campionato piloti in Ducati, visto che manca da troppo tempo"