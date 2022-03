1/8

Il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta, in conferenza ha spiegato: "Era tutto pronto. Ci sono circa 1400 voli disponibili del mondo, ma con la guerra in Ucraina sono diminuiti, non è semplice cambiare da un volo all'altro. Dobbiamo impegnarci al massimo per risolvere la situazione, come nel caso di problemi meteo, fa parte del gioco"

Ezpeleta: "Guasto al motore, aereo bloccato a Mombasa"