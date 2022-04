Riviviamo le complicate ore del Motomondiale e dei team che, a causa di ritardi per problemi tecnici con i voli, hanno dovuto attendere a lungo prima di ricevere moto e materiali per scendere in pista. Niente libere il venerdì e corsa contro il tempo per correre sabato. Tutto il weekend di Termas de Rio Hondo è LIVE su Sky Sport MotoGP e in tempo reale su Skysport.it

MOTO3 E MOTO2 A TERMAS: LA DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE