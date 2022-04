Dopo i disguidi tecnici con i voli, le casse con moto e materiali sono arrivate a Termas de Rio Hondo. Ma per i team super lavoro per assemblare ed effettuare le verifiche, come nel caso di Ducati (ma non solo). Il programma di oggi è confermato: la MotoGP va in pista alle 17.35 per le prime libere, alle 22.05 le qualifiche. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

