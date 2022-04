Doppietta Ducati nelle seconde prove libere di Austin: in vetta Zarco (Pramac) davanti a Miller, che sottolinea i passi avanti della GP22: "La moto si è comportata bene, soddisfatto anche di un piccolo cambiamento fatto nel pomeriggio. Grande lavoro del team, miglioramenti continui. Mi sono divertito molto". Bagnaia: "Buon feeling, come in Argentina. Sarà importante entrare direttamente in Q2". La gara domenica alle 20 live su Sky

