L'otto volte campione del mondo è in vetta alla classifica combinata dopo le prime due prove libere del GP del Portogallo: "Mi sento diverso da prima, ma fisicamente ho già raggiunto un ottimo livello, sto bene. Devo cercare di gestire al meglio il weekend per arrivare al 100% domenica in gara. Feeling buono dalla prima sessione, tutto andava bene".

Con il tempo di 1:50.666 siglato nel primo turno di prove libere, Marc Marquez è stato il migliore del venerdì di Portimao: " Il feeling oggi è stato molto buono da subito : sono uscito in pista questa mattina e mi sono sentito bene, ho spinto di più per fare passi avanti e tuto andava bene. Anche nel pomeriggio con gomma usata il tempo arrivava. Quando ha iniziato a piovere forte mi sono fermato ai box, ho preferito evitare di prendere rischi, non serviva, anche perchédDicono che domenica si corra sull'asciutto".

"Fisicamente ottimo livello"

"Mi sento un Marc Marquez diverso da prima, ora devo guidare in modo differente, ma dal punto di vista fisico ho già raggiunto un ottimo livello. Non mi aspetto di sentirmi meglio da qui alle prossime 2-3 gare, la situazione è questa e devo cercare di gestire bene ogni weekend, per arrivare al 100% domenica in gara", spiega l'otto volte campione del mondo. Archiviato il discorso sulle sue condizioni fisiche, riguardo la nuova Honda Marquez aggiunge: "Nel pomeriggio il team aveva lavorato per modificare la Honda in modo da avvicinarla alla moto precedente. Non per avere una moto che vada più o meno forte, quello che stiamo cercando di fare prima di tutto è avere una moto con cui mi senta più comodo".