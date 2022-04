Un mega incidente ha coinvolto 10 piloti durante la gara della Moto2. La pioggia caduta improvvisamente a Portimao ha creato una pozzanghera in curva 2, dove sono scivolati uno dopo l'altro Canet, Beaubier, Ogura, Chantra, Arbolino, Lowes, Arenas, Corsi, Van Den Goorbergh e Acosta. La moto di Corsi ha anche preso fuoco. Per fortuna nessuno ha riportato gravi conseguenze. Da regolamento i piloti rientrati ai box non hanno potuto prendere parte alla nuova gara svolta con 18 piloti in 7 giri

IL VIDEO DELLA MAXI CADUTA