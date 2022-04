Domenica di battaglie ad Assen per le due classi Supersport. Nella middle class il copione è stato poco originale: Dominique Aegerter ha nuovamente portato a casa il successo salendo a tre in quattro gare. Lo svizzero ha lottato nelle prime fasi con Lorenzo Baldassarri, Can Oncu e Nicolò Bulega, ma come spesso è accaduto già lo scorso anno ha fatto la differenza dopo la metà gara. Ora l’alfiere di Yamaha Ten Kate prende il largo in classifica con ben trenta punti sulla concorrenza. Per Baldassarri non c’è stato modo di contenerlo, ma dopo la caduta di ieri il secondo posto è un risultato positivo che lo riporta in seconda posizione nel mondiale. A chiudere il podio è stato Can Oncu, capace di resistere al rientro di Bulega portando al terzo posto la Kawasaki del team Puccetti. Dietro ai primi quattro, il resto del gruppo ha concluso lontanissimo: Hannes Soomer si è classificato a diciassette secondi dal vincitore precedendo il compagno Stefano Manzi, Niki Tuuli, Kyle Smith e Yari Montella. Ottima top-10 per Bahattin Sofuoglu davanti a Oliver Bayliss, a punti Leonardo Taccini (13°) e Raffaele De Rosa (15°).