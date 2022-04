L'incidente tra Rea e Razgatlioglu offre a Bautista la chance di allungare in classifica. Locatelli e Lecuona in luce, weekend travagliato per Rinaldi

Il secondo round del Mondiale Superbike svoltosi ad Assen ha offerto gare tirate e colpi di scena, con tre momenti specifici che resteranno tra gli highlights della stagione: la sensazionale pole position di Toprak Razgatlioglu con demolizione (è il caso di dirlo) del record della pista, la centesima vittoria di Jonathan Rea in sella alla Kawasaki e ovviamente il contatto tra di loro in Gara 2, costato a entrambi un pesante zero in classifica. A sorridere è Alvaro Bautista, che nonostante l’assurda penalizzazione in Superpole Race lascia l'Olanda con diciotto punti di vantaggio su Rea nel mondiale. La vittoria di domenica pomeriggio è certamente maturata in concomitanza con il ritiro dei rivali, ma è legittimata da un passo gara di altissimo livello.

Assen ha più che mai rafforzato la convinzione di una spaccatura netta nel plotone dei piloti Superbike: Bautista, Rea e Razgatlioglu fanno un mestiere a parte e per ora gli altri possono sperare di inserirsi in alcune occasioni. Non c'è granché da dire, dunque, sui Tre Moschettieri, mentre alle loro spalle sono emerse alcune indicazioni interessanti.

UP

Andrea Locatelli – Assen evoca ricordi piacevoli ad Andrea, che ottenne il suo primo podio in Superbike proprio al TT l'anno scorso. Anche nel 2022 il feeling con il tracciato è buono e il pilota di Selvino si dimostra ampiamente il migliore degli "altri", terminando le tre gare con margine sul resto del gruppo. Approfitta degli eventi di Gara 2 per conquistare la seconda posizione, il suo miglior risultato in SBK. I primi tre sono una spanna sopra, ma Locatelli si sta dimostrando presente e non ha perso lo smalto dello scorso anno. Da sottolineare la sua grande efficacia nelle partenze.