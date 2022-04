Joe Dixon è il re del venerdì di Jerez. Come altre volte l'inglese si dimostra subito a punto al via delle libere, questa volta mettendosi davanti a tutti sia al mattino che al pomeriggio. Alle sue spalle lo stesso terzetto che s'era messo in luce in FP1, con un ordine diverso: Fernandez (pilota di casa, tra i migliori interpreti del circuito spagnolo), a precedere Ogura e Lowes che in Fp1 aveva staccato il secondo miglior cronologico. Buon passo avanti di Tony Arbolino, che ha migliorato i suoi tempi di mezzo secondo portandosi al quinto posto della combinata, migliore degli italiani. Celestino Vietti ha invece faticato ed è stato tra i pochi che non è riuscito a migliorarsi in FP2, chiuso con un ritardo di due dcimi che lo spingono in 14^posizione della generale, sul confine della top 14. Peggio di Aron Canet, nono nonostante la frattura al mignolo rimediata in Portogallo. Segnali di presenza di Pedro Acosta, settimo nella combinata, che a Jerez aveva vinto in Moto 3 l'anno scorso, al debutto. Non è ancora il campione sorprendente del 2021, ma il circuito di casa potrebbe dargli la spinta giusta. Buono anche il 12° posto di Fermin Aldeguer (sedicesimo al mattino), il diciassettenne debuttante lanciato in Moto 2 da Luca Boscoscuro. In difficoltà invece Jorge Navarro, altro protagonista del campionato, finora mancato a Jerez (18° tempo per lui, non un grande inizio). Difficoltà condivisa con Romano Fenati (ventesimo) che nel 2021 era salito sul podio di Jerez, al secondo posto, quando correva in Moto3.