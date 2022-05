Terzo nel Mondiale a 20 punti dalla vettra occupata da Quarrararo, il pilota del team Gresini è pronto per la gara di Le Mans: "Mi piacerebbe ritrovare il feeling con la moto che a Jerez abbiamo un po' perso. Di Giannantonio: "Pista tosta, cerchiamo conferme dopo i test positivi di Jerez". Domenica 15 maggio il GP di Francia è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su Now

Settima tappa del Motomondiale: questo weekend si corre in Francia, in un circuito che fa parte dei grandi classici dei motori, quello di Le Mans. La priorità di Bastianini, secondo nel 2015 in Moto3, è di tornare sui livelli dei GP extraeuropei: "Mi piacerebbe ritrovare quel feeling con la moto che a Jerez abbiamo un po' perso, vorrei ritrovare la moto di Portimao, dove ci era mancato solo il risultato…". "Arriviamo su una pista abbastanza particolare, ma molto bella. Di solito il meteo e quindi le condizioni del tracciato rappresentano una variabile importante, speriamo non sia così quest'anno", aggiunge Enea, terzo in classifica a 20 punti da leader Quartararo.

Di Giannantonio:

Il miglior risultato a Le Mans per il compagno di squadra di Bastianini, Di Giannantonio, è il terzo posto in Moto3 del 2017: debuttante in MotoGP, Fabio punta ad alzare l'asticella e trovare i primi punti in top-class. La messa a punto su cui ha lavorato con il team a Jerez potrebbe essere la base giusta per ripartire: "Le Mans è una pista tosta, sia per le temperature sia per il meteo. Arriviamo da un test positivo, abbiamo trovato un buon setup, ora sarà importante verificare nel weekend di gara le novità adottate".