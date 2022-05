Il pilota della Ducati Pramac, ospite di 'Talent Time', ammira molto il connazionale, vincitore del Master 1000 di Madrid. "Ha una forza mentale incredibile - racconta Martín - e come Alcaraz, anch'io voglio diventare il migliore". Poi un momento molto tenero, mentre riguarda il video della mamma che balla la 'sevillana'. "Sono orgoglioso di lei". Domenica il GP di Francia alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno e in streaming su Now

Per il momento deve accontentarsi del 10° posto nelle prove libere di Le Mans, ma le ambizioni di Jorge Martín vanno ben al di là della posizione ottenuta nel venerdì francese di MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac - ospite di 'Talent Time', intervistato da Sandro Donato Grosso - nutre, infatti, le stesse aspirazione di un altro talentuossimo iberico, quel Carlos Alcaraz che ha fatto faville al Master 1000 di Madrid. "Ero lì - ha raccontato 'Martinator' - e mi ha davvero impressionato: ha una forza mentale incredibile, così giovane ma sta già facendo la storia. Un cosa che mi ha colpito molto di lui è la maniera in cui si auto-motiva: e nel tennis, come nelle moto, siamo soli e se non la fai tu... Se anche io voglio diventare il numero 1? Assolutamente. Ma la strada è ancora lunga. Sono in un momento un po' difficile e ora penso soltanto a ritrovare la fiducia perduta".