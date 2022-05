MotoGP, cambia il regolamento tecnico: sale a 8 il numero dei motori consentiti

Il regolamento tecnico cambia per portare quest'anno da sette a otto il numero dei motori consentiti a chi corre in Motogp senza concessioni. In via prudenziale, la Gran Prix Commission ha però specificato che l'uso dell'ottavo sarà consentito a partire dalla 19^ appuntamento in calendario. Domenica il GP di Francia alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno e in streaming su Now

A ben vedere è una sorta di conferma, o quanto meno di augurio, che il calendario del 2022 non debba più subire modifiche. La si potrebbe leggere anche così la notizia che il regolamento tecnico cambia per portare quest’anno da sette a otto il numero dei motori consentiti a chi corre in Motogp senza concessioni (al momento solo l’Aprilia, ancora per quest’anno, che può disporne fino a nove). Il motivo è il numero di Gran remi in programma, 21 in tutto. La norma tecnica stabilisce infatti una certa progressione e un tetto di sette motori fino a 20 gare (nove per chi gareggia in concessione), che salgono a otto per i big della Motogp, con 21 o 22 appuntamenti (e nove propulsori per i piloti degli altri costruttori). La pandemia aveva stravolto il calendario, obbligando una programmazione d’emergenza nel 2020 quando la Dorna riuscì a organizzare non più di 14 gare, correndo più volte sui medesimi impianti. Allora il tetto dei motori a disposizione dei piloti fu fissato a cinque unità.