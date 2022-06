Bautista vince anche Gara 2 di Superbike a Misano davanti a Razgatlioglu e Rinaldi. Lo spagnolo della Ducati vola in classifica mondiale, il turco si sblocca conquistando la Superpole Race, Rea in difficoltà. Il campionato torna tra un mese a Donington, tutto su Sky Sport e in streaming su NOW

A Misano esplode ancora una volta la gioia Ducati, in un weekend di Superbike che ha rappresentato una vera festa per il motociclismo. Alvaro Bautista ha bissato il successo di sabato conquistando Gara 2 con un’altra prova di forza. In Superpole Race invece è stato Toprak Razgatlioglu a primeggiare, vincendo la prima gara di stagione e ritrovando buone sensazioni. Nella Sprint il turco ha approfittato del duello tra Bautista e Jonathan Rea per prendere margine e scappare, anche grazie a un passo gara consistente. Alvaro e Johnny hanno chiuso il podio, mentre alle loro

spalle è da segnalare l’ottima prestazione delle Honda di Xavi Vierge e Iker Lecuona. Sesto Andrea Locatelli davanti ad Axel Bassani, decimo Michael Rinaldi.

In Gara 2 Bautista ha seguito Razgatlioglu per i primi giri, salvo poi infilarlo al Curvone e andare via con il passo strepitoso del 1’34” basso. La sua vittoria è importante anche in chiave classifica, perché apre un gap molto consistente nei confronti di Rea, molto in difficoltà fin da subito e quarto al traguardo. Tra di loro sono arrivati Toprak e Rinaldi, autore di una fantastica rimonta dal decimo posto sulla griglia. Buon quinto posto per Lecuona, mentre il suo compagno Vierge è finito rovinosamente a terra al Curvone per un contatto con Bassani (settimo alle spalle di Locatelli). Alex Lowes ha chiuso ottavo con un long lap penalty per track limits, in top-10 anche Scott Redding e Loriz Baz. Roberto Tamburini ha concluso dodicesimo davanti a Luca Bernardi, ritirati Gabriele Ruiu e Alessandro Delbianco.