Dagli avversari arrivano segnali contrastanti: Toprak Razgatlioglu ha finalmente ottenuto la prima vittoria in stagione, ma ha anche patito uno zero pesante con il ritiro di sabato. Jonathan Rea ha limitato i danni in Gara 1 salvo perdere ulteriore terreno domenica. La classifica, insomma, sorride sempre più a Bautista. Analizziamo chi viene via da Misano sorridendo e chi, invece, ne esce meno soddisfatto.

UP

Ducati – Alvaro Bautista ottiene due successi perentori nelle gare lunghe, gestendo meglio di tutti la gomma e riuscendo a girare sul 1’34” basso fino alla fine. Un ritmo impensabile per chiunque altro, che prova come lo spagnolo sia il miglior interprete possibile della Panigale V4R. Michael Ruben Rinaldi alterna le ottime prestazioni di Gara 1 e Gara 2 (dove conquista i primi podi dell’anno) a una Superpole Race difficile; la speranza, come sempre, è che questi risultati possano essere un punto da cui ripartire per trovare costanza. Non solo Ducati Aruba, però: Axel Bassani regala a Motocorsa Racing il quarto posto di Gara 1, seguito da due settimi posti.

Toprak Razgatliogliu – Il suo weekend è a due facce, perché sarebbe inutile negare quanto Bautista abbia fatto la differenza anche su di lui. A pesare è soprattutto il ritiro per noie elettriche in Gara 1 che apre una forbice di punti enorme in classifica. Tuttavia, il momento topico della sua Misano non può che essere la vittoria meritata in Superpole Race, tanto agognata dopo un inizio di stagione in cui sono mancate le sensazioni giuste. Il feeling ritrovato con il freno posteriore gli permette di entrare in curva come piace a lui. Toprak dice che non pensa al mondiale, che correrà ogni gara per vincere come faceva nel 2021: il campionato, dopotutto, è ancora lunghissimo.

Honda – Dopo i lampi mostrati da Iker Lecuona ad Assen e Estoril, anche Xavi Vierge mette la testa tra le prime posizioni in Superpole Race: il #97 sfrutta al meglio la gomma SCQ al posteriore e addirittura insidia Rea per il terzo posto, salvo poi accontentarsi del quarto. Sono comunque segnali incoraggianti, con le due CBR spesso a ridosso della top-5. Purtroppo in Gara 2 Vierge cade al Curvone dopo un contatto con Bassani e si rompe alcune ossa della mano destra, nella stessa gara in cui Lecuona artiglia il quinto posto. Anche se alla moto manca qualcosa, la tenacia dei due giovani piloti spagnoli è da lodare.