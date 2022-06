1/28 ©Getty

COME FUNZIONA IL FORMAT DELLE QUALIFICHE - Al termine della terza sessione di prove del sabato, passano in Q2 i migliori dieci piloti della classifica combinata (si considerano i tempi delle Libere 1, Libere 2 e Libere 3): saranno loro a giocarsi la pole del Gran Premio. Tutti gli altri piloti sono costretti invece a passare dal Q1, una sorta di pre-qualifica: i due migliori piloti del Q1 passano in Q2, con la possibilità di lottare per la pole insieme ai migliori dieci della classifica combinata