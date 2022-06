Archiviato il Sachsenring con il successo di Fabio Quartararo, la MotoGP fa tappa ad Assen per il Gran Premio di Olanda: attesa una reazione di Francesco Bagnaia e di tutta la Ducati dopo la caduta di 'Pecco' sul circuito tedesco. Il GP di Olanda è in diretta domenica 26 giugno su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Neanche il tempo di registrare il successo di Fabio Quartararo al Sachsenring e la MotoGP è pronta già a tornare in pista da venerdì 24 giugno per le prove libere del GP di Olanda sul circuito di Assen. Il weekend partirà come sempre dalla conferenza piloti di giovedì 23 e si concluderà domenica 26 con le gare di Moto3,, Moto2 e MotoGP. Lo spettacolo del Motomondiale nell'Università della moto è ovviamente in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW con il commento di Guido Meda, Mauro Sanchini e gli interventi di Mattia Pasini. Di seguito tutti gli orari del Gran Premio olandese.