Ad Assen scocca l'ora delle qualifiche, in diretta ora su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Subito protagonista Enea Bastianini, costretto a partire dal Q1. Nelle FP4 miglior tempo per Fabio Quartararo (Yamaha) in 1:32.478, 1 decimo meglio di Francesco Bagnaia (Ducati Factory). Nubi minacciose sul circuito olandese, su cui incomincia a scendere qualche goccia di pioggia

I PILOTI IN Q2 - POL ESPARGARO' SI RITIRA PER INFORTUNIO