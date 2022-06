Durante il 5° giro del GP Olanda, Quartararo ha provato un sorpasso su Aleix Espargaró, finendo per scivolare addosso allo spagnolo. A fine gara il francese è stato penalizzato con un long lap penalty, da scontare nel prossimo GP a Silverstone. Una decisione criticata dal campione del mondo della Yamaha: "Congratulazioni agli Steward per lo splendido lavoro che state facendo: la prossima volta non proverò più nessun sorpasso, dovendomi preoccupare di non prendere una sanzione"

Gara da dimenticare per Quartararo ad Assen. Al quinto giro del GP Olanda, il francese ha provato un sorpasso su Aleix Espargaró per salire in seconda posizione, ma la sua frenata è risultata troppo aggressiva. Il pilota della Yamaha è scivolato, finendo addosso allo spagnolo . Dopo aver chiuso la domenica senza punti, Quartararo è stato anche penalizzato per questa manovra sul collega (e amico) dell’Aprilia: dovrà scontare un long lap penalty nel prossimo GP , che si svolgerà a Silverstone il 7 agosto (dopo la pausa estiva).

Quartararo ironico: "Congratulazioni agli Steward"

Il giorno dopo la gara, Quartararo è tornato su quell’episodio, criticando la decisione di penalizzarlo con un long lap penalty per il GP di Gran Bretagna: "Bene, quindi dovrò scontare un long lap penalty nella prossima gara. Adesso non è più possibile tentare un sorpasso, perché pensano che sei troppo ambizioso. Dall'inizio dell'anno alcuni piloti hanno fatto degli 'incidenti di gara', ma sembra che il mio sia stato troppo pericoloso. Congratulazioni agli Steward per lo splendido lavoro che state facendo. La prossima volta non proverò più nessun sorpasso, dovendomi preoccupare di non prendere una penalità. Buone vacanze, ci vediamo a Silverstone!".