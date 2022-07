MotoGp

Il Mondiale si prende una pausa per l'estate, ma il mercato dei piloti non va in vacanza. Anzi, sarà proprio nel mese di luglio che potranno concretizzarsi le molte trattative ancora in corso. Ecco la line-up provvisoria in vista del 2023, con gli accordi in via di definizione e quelli già ufficiali. L'ultima notizia, in ordine cronologico, è la firma di Alex Marquez con il team Gresini: il fratello minore di Marc passerà quindi dalla Honda alla Ducati LA CLASSIFICA DEL MONDIALE