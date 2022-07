1/7

In queste pagellone di mezza estate eccoci all’Aprilia, la Casa che più di tutte ha stupito in positivo sia come Team, sia come moto, sia come pilota. Inutile nascondersi: chi avrebbe mai pensato, durante la sosta invernale, che Aprilia e Aleix Espargaro dopo 11 gare sarebbero stati gli unici per il momento davvero in lotta per la conquista del titolo contro Fabio Quartararo? Credo nessuno, neanche il pilota catalano che pure nel progetto veneto ha sempre creduto