Spettacolo a Most nella Superpole Race. Dopo un grande duello in pista, Toprak Razgatlioglu prevale su Jonathan Rea (finito per un attimo lungo nell'ultimo giro) e conquista così la gara sprint (100esimo successo per Yamaha). Terza posizione per la Ducati del leader di classifica Alvaro Bautista, ieri vincitore di Gara 1, davanti al terzetto italiano Rinaldi, Bassani e Locatelli. Alle 14 l'appuntamento con Gara 2: diretta Sky Sport MotoGP (canale 208)

SUPERBIKE MOST: RISULTATI E HIGHLIGHTS DI GARA 1