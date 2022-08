Brutto highside per Aleix Espargaró all'inizio delle prove libere 4 sul circuito di Silverstone: il pilota spagnolo è stato sbalzato violentemente dalla sua moto ed è uscito dolorante, accompagnato a braccia dai commissari. Dopo il controllo al centro medico, il pilota dell'Aprilia è sceso in pista per il Q2, chiudendo con il 6° tempo nonostante il dolore al calcagno destro (si è pure fatto un'infiltrazione). Nessuna frattura per il rider Aprilia, che sarà in gara domenica

GUARDA IL VIDEO DELLA CADUTA - LA GRIGLIA