Ducati, Aprilia e Suzuki hanno le potenzialità per attaccare la Yamaha di Quartararo. Bagnaia non preoccupa nonostante non sia entrato tra i primi 10, le Ducati sono veloci anche con il nuovo codone in stile Pokemon. La penalità del campione del mondo è un tema che sta perdendo appeal. La caccia alle pole parte alle 15.10 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Sia la Ducati sia l’Aprilia hanno la possibilità di andare all’attacco della Yamaha di Quartararo. La Suzuki può giocarsi un successo di tappa, davvero. Lo ipotizzavamo prima di Silverstone ma ne abbiamo avuto la certezza dopo la prima giornata di prove su un tracciato affascinante come sempre. Nei primi dieci non c’è Bagnaia, ma questo non è un segnale estremamente indicativo perchè Pecco, caduto nella prima sessione alla quattro per aver messo la ruota anteriore sulla riga bianca, ha chiuso fuori dai dieci solo per un problema ad una gomma soft ritiratagli dalla Michelin a causa di un taglio. Bagnaia ha il ha il potenziale per andare in Q2 facendo una buona FP3 o può ottimizzare la Q1.

Qui la Ducati è veloce e lo hanno dimostrato anche Zarco, Miller e Bastianini, che assieme a Martin ha montato un nuovo codone con dei nuovi deviatori di flusso stile Pokemon, manga o stegosauro se preferite. Di fatto lo spagnolo ha testato tutta la nuova carena mentre l’italiano solo l’elemento posteriore avendo la Ducati 2021.

L’Aprilia su questa pista gioca di fino con Espargaró e Vinales entrambi veloci in tutti i settori. Piccole modifiche elettroniche riguardo al trazione in uscita dall’ultima curva per puntare dritto alla prima fila con un ottimo passo gara. Quartararo ed il suo long lap, penalità ereditata ad Assen: è un tema che sta perdendo il suo appeal purtroppo per gli avversari. Il campione del mondo che ha chiuso davanti a tutti scendendo sotto il muro dell’1’59. Il long lap l’ha provato e riprovato ed in definitiva si è capito che perderà poco i più di un secondo nelle prime battute di gara. Se poi dovesse partire in pole position gli avversari dovranno puntare su altro e non sulla penalizzazione dell’avversario che da Aleix Espargarò è stata definita uno “scherzo”, visto che il long lap a Barcellona “pesa” tre secondi mentre a Silverstone poco più di uno.