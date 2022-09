Esordio nelle prove libere di Aragon per l'Angeluss MTA Racing, il primo team al femminile nella storia del Motomondiale, guidato da Aurora Angelucci e in pista con la pilota spagnola Maria Herrera, wild card al Motorland. Il GP di Aragon è in diretta domenica 18 settembre su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: alle 11 la gara di Moto3, alle 12.20 la Moto2 e alle 14 gran finale con la top-class

