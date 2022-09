Scocca l'ora del GP di Aragon, con Bagnaia in pole position e a caccia del quinto successo consecutivo: al fianco del piemontese scatteranno dalla prima fila le altre Ducati di Miller e Bastianini. Dalla seconda fila Aleix Espargaró, Zarco e Quartararo. Curiosità anche per il rientrante Marquez, che partirà dalla 13^ casella. In Moto2 vittoria di Acosta, in Moto3 successo di Guevara. Il GP Aragon è LIVE dalle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW

