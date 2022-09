Supersport a Barcellona, libere ai soliti Aegerter

Come spesso accade sono Aegerter e Steeman a chiudere in testa il venerdì nelle due Supersport. Bene Baldassarri, Bulega e Sabatucci

A Magny-Cours ha ritrovato la vittoria e ora non vuole più fermarsi: Dominique Aegerter inaugura il weekend di Barcellona con il primo tempo nelle prove libere della Supersport, rifilando un secondo pieno alla concorrenza e ritoccando la pole position record del 2021 di Manuel Gonzalez. Il suo 1’44”507 lo pone al di sopra di Lorenzo Baldassarri (+1”005) e Nicolò Bulega (+1”015), caduto senza conseguenze in FP1. A parte lo svizzero, il resto del gruppo è piuttosto compatto con venticinque piloti in poco più di un secondo. Dietro i due italiani si piazza Niki Tuuli su MV Agusta, quinto è Can Oncu davanti a Jules Cluzel. Con il settimo crono Stefano Manzi inaugura una sequela di piloti nostrani: a completare la top-10 sono infatti Federico Caricasulo, Yari Montella e Raffaele De Rosa.