Romano Fenati si rimette in pista. Il pilota ascolano tornerà, infatti, nel 2023 a correre nel Motomondiale e precisamente in Moto3: è ufficiale il suo accordo con gli Snipers. Con la scuderia marchigiana il classe 1996 aveva già corso tra il 2017 e il 2019, prima in Moto2 e poi in Moto3. Ora una nuova possibilità di ripartenza dopo l'esperienza negativa di quest'anno con Boscoscuro, terminata in anticipo dopo appena 6 gare di Moto2 e nessun piazzamento tra i primi 10 posti (11^ posizione in Portogallo il miglior risultato) Della categoria Fenati è stato anche vice-campione del mondo nel 2017, mentre nella passata stagione si è dovuto accontentare di un 5° posto nella graduatoria finale. "Sono molto felice di tornare dalla famiglia Cecchini - ha commentato il 26enne -. Mi sono divertito molto qui negli anni passati, ora non ho aspettative se non tornare in un clima sereno e lavorare al meglio".