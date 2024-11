MotoGP a Barcellona fino al 17 novembre per il GP della solidarietà, che assegnerà il titolo mondiale 2024: Jorge Martin ha 24 punti di vantaggio su Bagnaia e potrebbe chiudere i conti già dopo la Sprint di sabato delle ore 15 qualora dovesse vincere. Pecco proverà a restare in partita fino alla gara di domenica delle 14, provando a compiere una rimonta che avrebbe i contorni dell'impresa. Ma intanto si parte oggi con le prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 10.45 RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Martin-Bagnaia, atto finale. A Barcellona va in scena il Gran Premio della solidarietà (LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW), con tante iniziative per Valencia e le zone più colpite dall'alluvione di fine ottobre. Ma è anche il weeeknd decisivo per l'assegnazione del titolo, con lo spagnolo che dovrà gestire un vantaggio di 24 punti per laurearsi per la prima volta campione del mondo MotoGP. Bagnaia insegue, invece, il terzo Mondiale di fila in top class e proverà a rovinare i piani del rivale. Si parte oggi, venerdì 15 novembre, con le prove libere dalle 10.45 e con le pre-qualifiche alle 15.

Sprint alle 15, gara alle 14: quando si deciderà il titolo? Nella mattinata di sabato 16 novembre la MotoGP sarà in pista per le qualifiche, che a partire dalle 10.50 delineeranno l'ultima griglia di partenza della stagione. Poi alle 15 è in programma la Sprint Race, con Martin che vincendo chiuderebbe i conti. Bagnaia non dovrà perdere più di due punti dal rivale per rimandare tutto alla gara della domenica delle ore 14. La top class sarà come sempre preceduta dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15). approfondimento Martin-Bagnaia, le combinazioni per il titolo

Le repliche della gara su Sky e NOW Come detto sopra il Gran Premio della Solidarietà di Barcellona scatterà domenica 17 novembre alle 14. Per chi non riuscisse a seguirlo niente paura: su Sky Sport MotoGP, dopo gli approfondimenti e le interviste del post, sono previste repliche in due fasce orarie: alle 17.30 e alle 23, prima e dopo il tradizionale Galà del Motomondiale che si tiene al termine della stagione e che Sky trasmetterà in diretta (sempre sul canale 208) dalle 20 di domenica. Di seguito il programma completo del weekend sui nostri canali.