Quarto posto nell'ultima Sprint da pilota full time per Espargaró: "Abbiamo avuto un problema in partenza, sono finito 12°, poi ho iniziato a risalire il gruppo. Avevamo un passo per vincere ma va bene così". Nel finale Aleix ha fatto un giro sulla sua prima moto 125 che ha utilizzato nel Motomondiale: "È incredibile quanto mi vogliano bene Rivola e la gente Aprilia, un esempio è stato farmi usare questa moto che non è del nostro marchio, è stato bellissimo"

HIGHLIGHTS SPRINT - LE COMBINAZIONI PER IL TITOLO