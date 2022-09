In corso la gara della MotoGP a Motegi, con Miller in testa su Martin e Binder. Subito un problema per Aleix Espargaró, rientrato ai box per cambiare la moto dopo il giro di ricognizione e partito ultimo dalla pit lane. Si corre su pista asciutta, fattore che può favorire le rimonte dal fondo di Bagnaia e Bastianini (condizionati negativamente dalla pioggia durante le qualifiche). Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. In Moto3 vittoria di Guevara, in Moto2 successo di Ogura