Spaventosa caduta per il britannico in sella alla WithU Yamaha RNF nel corso delle Libere 2 di MotoGP sul circuito di Buriram, in Thailandia: 'highside' pieno in curva 7 e botta sull'asfalto con i piedi per Cal Crutchlow, che è andato via zoppicando. "Lesioni in tutto il corpo, ma non ci sono fratture", rassicura il pilota. Il GP è in diretta domenica alle 10 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW



CRUTCHLOW: IL VIDEO DELLA CADUTA - GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE