Booth-Amos non corre più nel motomondiale e nel frattempo quel meccanico è passato nello Sterilgarda Husqvarna Max Racing di Biaggi, team che ha deciso di prendere provvedimenti licenziandolo immediatamente . Prenderà comunque parte alle gare di Australia e Malesia per impossibilità a sostituirlo in tempi così brevi per trasferte logisticamente complicate.

Nonostante il team per il quale corrono Sasaki e McPhee non abbia nulla a che vedere con una situazione di diverse stagioni fa, peraltro chiarita internamente tra il pilota e il meccanico a fine anno, questo provvedimento arriva in un momento già complicato per lo Sterilgarda Max Racing, perché se è vero che in pista Ayumu Sasaki continua a collezionare grandi gare come in Giappone e Thailandia, d'altro canto la squadra aveva già perso due elementi importanti, anche loro licenziati, a causa dell'episodio dell'ostruzione ad Adrián Fernández nelle qualifiche del Gp di Aragón.