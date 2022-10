La MotoGP torna subito in pista in Malesia per la penultima gara dell'anno: primo match point per Pecco Bagnaia, a cui basterebbe guadagnare 11 punti su Fabio Quartararo per laurearsi campione del mondo. Tutti gli orari di un weekend che si preannuncia scoppiettante. Gara a Sepang domenica 23 ottobre alle 9 del mattino su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

La MotoGP torna subito in pista in Malesia, con Pecco Bagnaia al primo match point per il titolo Mondiale. Al ducatista, che si è portato a +14 su Fabio Quartararo dopo l'Australia, sarebbe "sufficiente" vincere a Sepang e sperare che il rivale non faccia meglio di quarto. In ogni caso Pecco deve guadagnare altri 11 punti per avere l'aritmetica certezza del titolo. Con 25 lunghezze di margine, l'italiano sarebbe già sicuro di essere campione del mondo per aver vinto più gare del francese in questo 2022, primo criterio da considerare in caso di arrivo a pari punti. Più staccato Aleix Espargaró su Aprilia, terzo in classifica a -27 da Bagnaia. Insomma, si prospetta un weekend malese all'insegna delle emozioni, anche perché il Gran Premio della top class (in diretta domenica 23 ottobre alle 9 del mattino su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) si correrà nel giorno dell'11° anniversario della morte di Marco Simoncelli, proprio sulla pista di Sepang. Di seguito gli orari per non perdersi nulla, dalla conferenza piloti alle gare della domenica (Moto3 alle 6 e Moto2 alle 7.20), sui canali Sky.