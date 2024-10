Andrea Iannone sarà il sostituto di Fabio Di Giannantonio per la penultima gara di MotoGP in Malesia. La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata l'ufficialità: 'The Maniac' prenderà il posto di Diggia (fuori causa per l'operazione alla spalla) in sella alla Ducati VR46 nel weekend di Sepang. Per il pilota di Vasto, oggi in SBK, si tratta di un ritorno nella top class del Motomondiale 5 anni dopo la squalifica per doping IANNONE STORY

Ora non ci sono più dubbi, è arrivata anche l'ufficialità. Andrea Iannone sarà il sostituto di Fabio Di Giannantonio per la penultima gara della stagione di MotoGP a Sepang. Diggia ha chiuso anzitempo il suo 2024 per l'operazione alla spalla e al suo posto, in Malesia, sulla Ducati del team VR46 ci sarà "The Maniac". Sono passati 5 anni dalla squalifica per doping che aveva interrotto la sua carriera nel Motomondiale: il pilota di Vasto era risultato positivo a un controllo effettuato il 3 novembre 2019, proprio a Sepang, pista sulla quale farà il suo rientro in top class. Nel frattempo Iannone nel 2024 è tornato a correre in SBK con la Ducati Panigale del Team Pata Go Eleven, conquistando cinque podi e una vittoria, gara 1 al Motorland di Aragon lo scorso settembre. Nel 2025 resterà nello stesso team, ma intanto c'è una gara da disputare in MotoGP. Come ai vecchi tempi. vedi anche MotoGP, ora Sepang: guida al rush finale su Sky

Il comunicato: "Scelta dettata dalla stagione in SBK" Il comunicato ufficiale del team: "Andrea Iannone sostituirà, in sella alla Ducati Desmosedici GP del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio al GP della Malesia che si corre questo fine settimana al Sepang International Circuit. Una scelta dettata della positiva prima stagione in WorldSBK e dall’ottimo rapporto di Andrea con Valentino Rossi, tutta la squadra di Tavullia e la casa di Borgo Panigale. Una vittoria in MotoGP nel 2016 con Ducati e 11 podi nella Top class per il pilota numero 29 che ha chiuso la stagione 2024 WorldSBK con 231 punti, ottavo assoluto e una vittoria. Come annunciato, Fabio Di Giannantonio sta rientrando a Roma dove, in settimana, il Professor Alessandro Castagna lo sottoporrà ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra in vista dell’avvio della prossima stagione.



Salucci: "Felici di rivedere Andrea su una MotoGP" Alessio Salucci, team director di Pertamina Enduro VR46, ha commentato la scelta: "Sono molto contento di poter confermare che Andrea correrà con i nostri colori in sella alla Ducati Desmosedici GP. Prima di tutto, Andrea ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma, ha chiuso in crescendo la stagione della WorldSBK ed è sempre rimasto vicino a Ducati. In più è un grande amico della famiglia VR46, mio personale e anche di Vale. Siamo molto felici di poterlo accogliere nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team e di rivederlo in sella ad una MotoGP. È davvero una bella storia! Allo stesso tempo, mandiamo tutti un grandissimo in bocca al lupo a Fabio che questa settimana si opererà alla spalla e non vediamo l’ora di rivederlo in pista nel 2025".